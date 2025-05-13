Госсекретарь США Рубио возглавит делегацию на переговорах в Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио примет участие в возможных переговорах между Россией и Украиной, намеченных на 15 мая в Турции. По его словам, встреча может способствовать достижению мира, и Вашингтон рассчитывает на конструктивный результат.

Выступая на инвестиционном форуме в Эр-Рияде, Трамп подчеркнул, что лично вовлечен в дипломатические усилия по урегулированию конфликта и продолжает прилагать усилия для прекращения боевых действий.