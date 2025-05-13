Госсекретарь США Рубио возглавит делегацию на переговорах в Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио примет участие в возможных переговорах между Россией и Украиной, намеченных на 15 мая в Турции. По его словам, встреча может способствовать достижению мира, и Вашингтон рассчитывает на конструктивный результат.

Выступая на инвестиционном форуме в Эр-Рияде, Трамп подчеркнул, что лично вовлечен в дипломатические усилия по урегулированию конфликта и продолжает прилагать усилия для прекращения боевых действий.

Трамп ожидает прогресса от возможных переговоров России и Украины в Стамбуле

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин заявил о готовности возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. В Кремле подтвердили подготовку визита российской делегации, не уточнив ее состав.

Москва настаивает, что перемирие должно учитывать вопросы поставок вооружений Киеву, мобилизации и подготовки военных, поскольку без этого оно станет лишь паузой для перевооружения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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