Российские войска поразили производственные цеха предприятия «Мотор сич»
Российские войска поразили производственные цеха предприятия «Мотор сич». Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ сообщает RT.
Отмечается, что для нанесения удара были использованы авиация и ударные беспилотники, также задействовались ракетные войска и артиллерия.
В ведомстве указали, что помимо завода были поражены обеспечивающая работу предприятий ВПК Украины электроподстанция, местам хранения и запуска дальнобойных БПЛА, пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наёмников в 136 районах.
Ранее в Минобороны заявили, что российские войска нанесли удар по объектам железнодорожной инфраструктуры, которые были задействованы в интересах ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
