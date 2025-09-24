Российские войска поразили производственные цеха предприятия «Мотор сич»

Отмечается, что для нанесения удара были использованы авиация и ударные беспилотники, также задействовались ракетные войска и артиллерия.

В ведомстве указали, что помимо завода были поражены обеспечивающая работу предприятий ВПК Украины электроподстанция, местам хранения и запуска дальнобойных БПЛА, пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наёмников в 136 районах.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска нанесли удар по объектам железнодорожной инфраструктуры, которые были задействованы в интересах ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

