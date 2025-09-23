Минобороны отчиталось об ударе возмездия по силам ВСУ за атаку на Крым

Армия России нанесла групповой удар по объектам на Украине в ответ на террористический удар ВСУ по территории населенного пункта Форос в Крыму, при котором погибли и пострадали мирные жители. Об этом сообщило Минобороны.

Минувшей ночью российские силы атаковали пункты временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и зарубежных наемников подразделения «Призраки» ГУР в районах Татарбунаров и Рассейки Одесской области. Как отметили в Минобороны, эти формирования осуществляли подготовку и проведение террористической атаки на Крым.

Кроме того, ВС РФ поразили места хранения беспилотников на аэродроме «Школьный» под Одессой, откуда осуществлялись пуски ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Крыма.

Ранее украинские дроны нанесли удар в районе крымского поселка Форос, погибли три человека, еще шестнадцать пострадали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

