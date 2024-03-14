Российские войска отразили на авдеевском направлении восемь контратак ВСУ
Российские войска отразили на авдеевском направлении восемь контратак Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что бои со штурмовыми группами 24-й, 47-й, 59-й механизированных, 3-й штурмовой и 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ произошли в районах населённых пунктов Новгородское, Новобахмутовка, Бердычи, Семеновка и Орловка ДНР.
«Противник потерял до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе БМП «Bradley» производства США, девять автомобилей, гаубицу Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Украина потеряла 234 боевика убитыми во время попытки прорыва границы России в Белгородской и Курской областях, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru