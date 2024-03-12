В Минобороны заявили об освобождении населенного пункта Невельское в ДНР
Подразделения «Южной» группировки войск освободили населённый пункт Невельское в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что в результате российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции.
«В районах населённых пунктов Новомихайловка (ДНР) и Белогоровка (ЛНР) нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ», - добавили в военном ведомстве.
Ранее в Минобороны заявили, что Вооружённые силы РФ освободили населённый пункт Петровское на Авдеевском направлении, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru