Российские войска отбили попытку украинской армии форсировать Днепр в районе Херсона
Пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались форсировать Днепр в районе Херсона, сообщает РИА Новости.
По его словам, российские войска успешно отбили попытку украинской армии.
«Сегодня предпринята очередная попытка со стороны украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона с целью закрепиться на левом берегу. Она отбита. Попытка противника успеха не имела», — сказал Василенко.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Благодатное в ДНР, пишут «Известия».
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