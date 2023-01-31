Российские войска отбили попытку украинской армии форсировать Днепр в районе Херсона

Пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались форсировать Днепр в районе Херсона, сообщает РИА Новости.

СМИ: ВСУ перебросили подразделения под Херсон для форсирования Днепра

По его словам, российские войска успешно отбили попытку украинской армии.

«Сегодня предпринята очередная попытка со стороны украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона с целью закрепиться на левом берегу. Она отбита. Попытка противника успеха не имела», — сказал Василенко.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Благодатное в ДНР, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраинаХерсон
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