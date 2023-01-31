Российские войска отбили попытку украинской армии форсировать Днепр в районе Херсона

По его словам, российские войска успешно отбили попытку украинской армии.

«Сегодня предпринята очередная попытка со стороны украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона с целью закрепиться на левом берегу. Она отбита. Попытка противника успеха не имела», — сказал Василенко.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Благодатное в ДНР, пишут «Известия».

