СМИ: ВСУ перебросили подразделения под Херсон для форсирования Днепра

Украинские войска перебросили силы под Херсон в район Новой Каховки, создавая угрозу наступления и, вероятно, готовясь к форсированию Днепра. Об этом пишет «Русская весна».

По данным издания, активно работает артиллерия ВСУ, «готовясь к прорывам или делая вид, что проводит артподготовку перед атаками». Ежедневно лодки с диверсионными группами противника пытаются приблизиться к берегу, на котором размещены российские силы.

Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр

Кроме того, ВСУ предприняли ряд «мощных вылазок» через острова и смогли попасть на другую сторону реки, однако российские военные ответили на эти действия огнем артиллерии, десанта и пехоты.

«Возможно, ВСУ готовят прорыв или же пытаются создать видимость для отвлечения наших сил», — отмечает «Русская весна».

Ранее российские военные ликвидировали группу украинских диверсантов, пытавшихся перебраться на другой берег Днепра в Херсонской области, напоминает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияХерсонВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры