СМИ: ВСУ перебросили подразделения под Херсон для форсирования Днепра
Украинские войска перебросили силы под Херсон в район Новой Каховки, создавая угрозу наступления и, вероятно, готовясь к форсированию Днепра. Об этом пишет «Русская весна».
По данным издания, активно работает артиллерия ВСУ, «готовясь к прорывам или делая вид, что проводит артподготовку перед атаками». Ежедневно лодки с диверсионными группами противника пытаются приблизиться к берегу, на котором размещены российские силы.
Кроме того, ВСУ предприняли ряд «мощных вылазок» через острова и смогли попасть на другую сторону реки, однако российские военные ответили на эти действия огнем артиллерии, десанта и пехоты.
«Возможно, ВСУ готовят прорыв или же пытаются создать видимость для отвлечения наших сил», — отмечает «Русская весна».
Ранее российские военные ликвидировали группу украинских диверсантов, пытавшихся перебраться на другой берег Днепра в Херсонской области, напоминает РИА ФАН.
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