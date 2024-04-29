Российские войска освободили село Семеновка в ДНР
29 апреля 202413:32
По сообщениям российского министерства обороны, подразделения группировки войск "Центр" взяли под свой контроль село Семеновка, расположенное на территории Донецкой Народной Республики.
В ежедневной военной сводке утверждается, что в ходе активных боевых действий российские силы нанесли поражение нескольким украинским подразделениям, включая 68-ю пехотную, 23-ю и 115-ю механизированные бригады ВСУ, 109-ю бригаду территориальной обороны, а также наемникам т.н. «Иностранного легиона». Как указывается, за минувшие сутки удалось отбить 10 контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ и 78-го отдельного десантно-штурмового полка.
Со ссылкой на данные Минобороны РФ, в этих боях украинская сторона понесла существенные потери - около 370 человек убитыми и ранеными, были уничтожены различные образцы военной техники, включая бронетранспортеры, артиллерийские орудия и американские гаубицы.
Ранее подразделения группировки «Центр» Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой республике. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Панду Катюшу выпустили в уличный барьер Московского зоопарка
- Российские войска освободили село Семеновка в ДНР
- Жерара Депардье вызвали на допрос по обвинению в сексуальных домогательствах
- В «Коррозии металла»признались, что «кому» барабанщику придумал Троицкий
- Блогер Портнягин обжаловал решение суда о домашнем аресте
- Назвали страны с самым большим количеством оплачиваемых праздничных выходных
- На экране автосалона в Челябинске заметили желто-синий флаг с проукраинским лозунгом
- Telegram восстановил работу ботов ГУР и СБУ
- Израильская авиация нанесла удары по городам Газа и Рафах
- Украина изменила свое заявление о соблюдении конвенции по правам человека
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru