В ежедневной военной сводке утверждается, что в ходе активных боевых действий российские силы нанесли поражение нескольким украинским подразделениям, включая 68-ю пехотную, 23-ю и 115-ю механизированные бригады ВСУ, 109-ю бригаду территориальной обороны, а также наемникам т.н. «Иностранного легиона». Как указывается, за минувшие сутки удалось отбить 10 контратак штурмовых групп 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад ВСУ и 78-го отдельного десантно-штурмового полка.Со ссылкой на данные Минобороны РФ, в этих боях украинская сторона понесла существенные потери - около 370 человек убитыми и ранеными, были уничтожены различные образцы военной техники, включая бронетранспортеры, артиллерийские орудия и американские гаубицы.

Ранее подразделения группировки «Центр» Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой республике. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

