Российские войска освободили Новую Полтавку в ДНР

Российские войска освободили село Новая Полтавка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В ведомстве указали, что населённый пункт был освобождён подразделениями группировки войск «Центр».

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр», - говорится в соообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль село Марьино в Сумской области, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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