Российские войска освободили Новую Полтавку в ДНР
22 мая 202514:22
Российские войска освободили село Новая Полтавка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что населённый пункт был освобождён подразделениями группировки войск «Центр».
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр», - говорится в соообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль село Марьино в Сумской области, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили прояснить вопрос о юридическом статусе СССР
- Силы ПВО отразили атаку ещё трёх БПЛА, летевших на Москву
- На «Ленфильме» пройдет спецпоказ фильма «Бродский. Суд»
- Российские войска освободили Новую Полтавку в ДНР
- Европарламент одобрил пошлины против сельскохозяйственной продукции из России
- Песков: Обмен пленными по формуле «1000 на 1000» потребует времени
- Биатлониста Евгения Устюгова окончательно лишили медалей Олимпиады-2010
- В России покажут фильм открытия Каннского фестиваля
- Русский музей представит масштабную выставку Ивана Айвазовского в 2026 году
- СМИ: Кубок России по футболу раскололся за 10 дней до финала
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru