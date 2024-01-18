Российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР
Российские силы взяли под контроль населенный пункт Веселое в ДНР, заявили в Минобороны России.
Веселое находится северо-восточнее Соледара.
В российском оборонном ведомстве добавили, что на купянском направлении ВС РФ отразили шесть атак ВСУ, потери украинской стороны составили порядка 155 человек и два танка. Еще четыре танка было уничтожено на запорожском и херсонском направлениях.
Кроме того, за сутки российские военные сбили две ракеты «Точка-У», 18 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, а также 91 беспилотник.
Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО перехватили один беспилотник ВСУ над территорией Ленинградской области, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru