Российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР

Веселое находится северо-восточнее Соледара.

В российском оборонном ведомстве добавили, что на купянском направлении ВС РФ отразили шесть атак ВСУ, потери украинской стороны составили порядка 155 человек и два танка. Еще четыре танка было уничтожено на запорожском и херсонском направлениях.

Кроме того, за сутки российские военные сбили две ракеты «Точка-У», 18 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, а также 91 беспилотник.

Ранее Минобороны сообщило, что средства ПВО перехватили один беспилотник ВСУ над территорией Ленинградской области, напоминает RT.

