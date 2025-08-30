Криптовалюту на 21,4 млн рублей украли у мужчины в центре Москвы

Криптовалюту на сумму свыше 21 млн рублей похитили у мужчины в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Пострадавший обратился к правоохранителям, по его словам, неизвестный похитил его средства в обменном пункте электронной валюты. Инцидент произошел в центре столицы.

«Предварительно, ущерб превысил 21,4 миллиона рублей», — отметил собеседник агентства.

Ранее хакеры украли почти $1,5 млрд у криптобиржи Bybit. Компания пообещала вознаграждение в $140 млн за помощь в поимке злоумышленников.

