Российские войска нанесли удары по двум предприятиям украинского ВПК

В ведомстве указали, что для нанесения удара применялись авиация и беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

«В результате также были поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, цех производства и склад хранения ударных дронов, скопления живой силы и военной техники ВСУ», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении украинского МиГ-29 на аэродроме Долгинцево, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».