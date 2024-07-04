Российские войска нанесли удары по двум предприятиям украинского ВПК
Российские войска поразили два предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что для нанесения удара применялись авиация и беспилотники, ракетные войска и артиллерия.
«В результате также были поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, цех производства и склад хранения ударных дронов, скопления живой силы и военной техники ВСУ», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны заявили об уничтожении украинского МиГ-29 на аэродроме Долгинцево, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Движение на электросамокатах ограничили в Сочи
- Федерация бокса России пожизненно дисквалифицировала бойца ММА Рзаева
- АТОР: Автобусные туры подорожают на 15% к 2025 году
- Евросоюз ввел временные пошлины на импорт электромобилей из Китая
- ФСБ раскрыла группу медиков, оформившую фиктивные больничные на 1,5 млрд рублей
- «Кофе, еда и спортзал»: Россиянам назвали способы сохранить свой бюджет
- СКР начал проверку по заявлению генерала Попова о госизмене
- Российские войска нанесли удары по двум предприятиям украинского ВПК
- Экс-глава «дочки» Ростеха получил заочно восемь лет за хищение 138 млн рублей
- Кушанашвили заявил, что ему сделали 729 капельниц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru