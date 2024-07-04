В России начались испытания беспилотного бронеавтомобия «Зубило»
В Вооруженных силах России начались испытания беспилотного бронеавтомобиля «Зубило», сообщило агентство ТАСС со ссылкой на гендиректора компании-разработчика «Ремдизель» Александра Захарова.
В частности, во внедрении нового бронеавтомобиля заинтересованы инженерные войска России, отметил он. Захаров также подчеркнул незаменимость беспилотной техники на передовой — она помогает максимально сократить потери личного состава.
Впервые беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» был представлен на форуме «Армия-2023». Его задача — поддержка штурмовых групп и перевозка грузов. Также «Зубило» может нести различные боевые модули. Лобовая броня выдерживает попадание из автоматической пушки калибра 30 мм, дальность действия базовой версии — десять километров.
Заместитель главного конструктора «Ремдизеля» Айдар Юнусов также пообещал доработать автономность беспилотного бронеавтомобиля после того, как он пройдет испытания.
Ранее саратовские конструкторы разработали линейку вездеходов «Ратибор», способных доставлять бойцов и грузы в условиях военных действий и при полном бездорожье.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru