Российские войска нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации ВСУ

В сообщении говорится, что было использовано высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - добавили в военном ведомстве, отметив, что в итоге было пресечено выдвижение резервов противника и доставка боеприпасов.

Россия военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Россия владеет инициативой в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

