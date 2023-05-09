Российские войска нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации ВСУ
Вооружённые силы РФ нанесли сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации резервов украинской армии, а также складам боеприпасов, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В сообщении говорится, что было использовано высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - добавили в военном ведомстве, отметив, что в итоге было пресечено выдвижение резервов противника и доставка боеприпасов.
Россия военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Россия владеет инициативой в боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru