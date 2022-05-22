Российские войска ликвидировали около тысячи беспилотников ВСУ
Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) с начала военной операции на Украине ликвидировали около 1000 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в воскресенье, 22 мая.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 174 самолета, 125 вертолетов, 977 беспилотных летательных аппаратов, 317 зенитных ракетных комплексов, 3 198 танков и других боевых бронированных машин, 408 установок реактивных систем залпового огня, 1 622 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 077 единиц специальной военной автомобильной техники», - рассказал представитель военного ведомства.
По данным на 22 мая российские военные сбили в воздухе 11 украинских БПЛА.
Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада боеприпасов в районах населенного пункта Соледар, Соль ДНР и Нырково ЛНР, уточнил Игорь Конашенков.
Также сообщается, что российские военные поразили три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники Украины. ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами в районе населенного пункта Красный Лиман. Всего в воскресенье ликвидированы более 210 националистов, 38 единиц украинской военной техники выведены из строя.
Минобороны РФ сообщает также, что удалось перехватить два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в Харьковской области.
За сутки ракетные войска и артиллерия поразили 583 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 41 пункт управления, 76 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал в интервью «Народным новостям» о том, что новейший лазерный комплекс «Задира» Вооруженных сил Российской Федерации может в корне изменить ситуацию на Донбассе.
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