«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 174 самолета, 125 вертолетов, 977 беспилотных летательных аппаратов, 317 зенитных ракетных комплексов, 3 198 танков и других боевых бронированных машин, 408 установок реактивных систем залпового огня, 1 622 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 077 единиц специальной военной автомобильной техники», - рассказал представитель военного ведомства.

По данным на 22 мая российские военные сбили в воздухе 11 украинских БПЛА.

Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада боеприпасов в районах населенного пункта Соледар, Соль ДНР и Нырково ЛНР, уточнил Игорь Конашенков.

Также сообщается, что российские военные поразили три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники Украины. ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами в районе населенного пункта Красный Лиман. Всего в воскресенье ликвидированы более 210 националистов, 38 единиц украинской военной техники выведены из строя.

Минобороны РФ сообщает также, что удалось перехватить два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в Харьковской области.

За сутки ракетные войска и артиллерия поразили 583 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 41 пункт управления, 76 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал в интервью «Народным новостям» о том, что новейший лазерный комплекс «Задира» Вооруженных сил Российской Федерации может в корне изменить ситуацию на Донбассе.

