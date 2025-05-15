При обстреле курского села Большенизовцево пострадали двое мужчин

Два человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Рыльском районе Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн. Об этом он написал в Telegram-канале.

Врио губернатора указал, что БПЛА ударил по гражданскому автомобилю на трассе в селе Большенизовцево.

«В результате удара пострадали двое мужчин 38 и 48 лет», — отметил Хинштейн.

Пострадавших доставили в больницу.

Ранее три человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ Рыльска в Курской области, пишет 360.ru.

