Российские военные рассказали о ликвидации двух украинских штурмовиков под Черниговом

Расчет российского зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» подбил ва штурмовика Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал «Звезда».

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В рамках проведения спецоперации РФ на Украине зенитчики прикрывали колонну материально-технического обеспечения под Черниговом. Во время выполнения боевой задачи военные засекли Су-25 противника и уничтожили самолет. «Бук» должен был совершить противоогневой маневр, однако военные заметили еще один украинский штурмовик. Зенитчики открыли по самолету огонь на поражение, прикрыв подразделения сухопутных войск, отмечает РИА ФАН.

Как сообщил командир расчета Сергей Овчаренко, военные показали качественную подготовку и слаженные действия.

«Мы перевелись в готовность в указанном боевом секторе, была обнаружена воздушная цель, провели опознавание. По команде на уничтожение был произведен пуск, цель была поражена», — подчеркнул командир.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВСУВооруженные Силы РФ
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