Минобороны рассказало об эффективности комплекса «Кинжал»

Уничтоживший подземный арсенал на Украине комплекс «Кинжал» долетел до цели менее, чем за десять минут. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Он был запущен с дальности более одной тысяч километров. Отмечается, что использование комплекса подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных объектов.

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Уничтоженный «Кинжалом» подземный арсенал был построен в горной местности еще в советское время для ракет и спецбоеприпасов.

21 марта российские военные в неработающем торговом центре в Киеве устранили батарею украинских РСЗО. В ведомстве подчеркнули, что удары наносятся только по военной инфраструктуре Украины, но не по гражданским объектам.

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ФОТО: vk.com
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