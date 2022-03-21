Минобороны рассказало об эффективности комплекса «Кинжал»

Уничтоживший подземный арсенал на Украине комплекс «Кинжал» долетел до цели менее, чем за десять минут. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Он был запущен с дальности более одной тысяч километров. Отмечается, что использование комплекса подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных объектов.