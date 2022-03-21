Минобороны рассказало об эффективности комплекса «Кинжал»
Уничтоживший подземный арсенал на Украине комплекс «Кинжал» долетел до цели менее, чем за десять минут. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Он был запущен с дальности более одной тысяч километров. Отмечается, что использование комплекса подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных объектов.
Уничтоженный «Кинжалом» подземный арсенал был построен в горной местности еще в советское время для ракет и спецбоеприпасов.
21 марта российские военные в неработающем торговом центре в Киеве устранили батарею украинских РСЗО. В ведомстве подчеркнули, что удары наносятся только по военной инфраструктуре Украины, но не по гражданским объектам.
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