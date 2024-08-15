Российские военные восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области
15 августа 202414:11
ВС РФ завершили уничтожение противника и восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области, сообщили в российском Минобороны.
В оборонном ведомстве заявили, что украинская сторона потеряла в Курской области за сутки порядка 340 военных и 19 единиц бронетехники.
Кроме того, группировка войск «Север» отразила атаку в направлении Кремяного на курском направлении, добавили в Минобороны России.
Ранее в Курской области взяли в плен группу военных ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru