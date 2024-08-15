Российские военные восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области

ВС РФ завершили уничтожение противника и восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области, сообщили в российском Минобороны.

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В оборонном ведомстве заявили, что украинская сторона потеряла в Курской области за сутки порядка 340 военных и 19 единиц бронетехники.

Кроме того, группировка войск «Север» отразила атаку в направлении Кремяного на курском направлении, добавили в Минобороны России.

Ранее в Курской области взяли в плен группу военных ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаКурская Область

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