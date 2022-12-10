Российские военные успешно продолжают наступать на Краснолиманском направлении
Военные Вооруженных сил России, продолжая наступление на Краснолиманском направлении, заняли более выгодные рубежи. Об этом сообщается в Telegram-канале РФ.
Российские военные смогли остановить две контратаки украинских подразделений с участием иностранных наемников, которые были предприняты в направлении населенных пунктов Червоная Диброва и Червонопоповка.
Российской стороне удалось уничтожить до 60 противников из числа украинцев и иностранных военных. ВСУ лишились двух бронеавтомобилей и боевой машины пехоты.
Накануне Вооруженные силы РФ на Краснолиманском направлении за сутки уничтожили более 50 украинских военных, две боевые машины пехоты и четыре пикапа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
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