Российские военные смогли остановить две контратаки украинских подразделений с участием иностранных наемников, которые были предприняты в направлении населенных пунктов Червоная Диброва и Червонопоповка.

Российской стороне удалось уничтожить до 60 противников из числа украинцев и иностранных военных. ВСУ лишились двух бронеавтомобилей и боевой машины пехоты.

Накануне Вооруженные силы РФ на Краснолиманском направлении за сутки уничтожили более 50 украинских военных, две боевые машины пехоты и четыре пикапа. Об этом сообщило Минобороны РФ.