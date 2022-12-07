ВС РФ уничтожили на Краснолиманском направлении 130 украинских военных

Вооружённые силы РФ продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении и занимают выгодные рубежи и позиции, сообщает пресс-служба российского Минобороны.

Российские войска уничтожили в ДНР боевую машину HIMARS с боезапасом

В сообщении говорится, что за сутки российские войска уничтожили более 130 украинских военных.

«Огнём российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль», - добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в районе Краматорска в ДНР были поражены два пункта временной дислокации иностранных наёмников, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраинаВооруженные Силы РФМинобороны РФ
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