ВС РФ уничтожили на Краснолиманском направлении 130 украинских военных

В сообщении говорится, что за сутки российские войска уничтожили более 130 украинских военных.

«Огнём российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль», - добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в районе Краматорска в ДНР были поражены два пункта временной дислокации иностранных наёмников, сообщает RT.

