ВС РФ уничтожили на Краснолиманском направлении 130 украинских военных
Вооружённые силы РФ продолжают наступательные действия на Краснолиманском направлении и занимают выгодные рубежи и позиции, сообщает пресс-служба российского Минобороны.
В сообщении говорится, что за сутки российские войска уничтожили более 130 украинских военных.
«Огнём российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль», - добавили в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в районе Краматорска в ДНР были поражены два пункта временной дислокации иностранных наёмников, сообщает RT.
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