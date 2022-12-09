Минобороны: Российские войска продолжили наступление на Краснолиманском направлении
Вооруженные силы РФ продолжают наступление на Краснолиманском направлении, за сутки уничтожено более 50 украинских военных. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что российские войска отразили контратаки подразделений ВСУ и также уничтожили две боевые машины пехоты и четыре пикапа.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС России уничтожили в Харьковской области свыше 90 польских наемников, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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