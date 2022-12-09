Минобороны: Российские войска продолжили наступление на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы РФ продолжают наступление на Краснолиманском направлении, за сутки уничтожено более 50 украинских военных. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В Минобороны РФ подтвердили обмен пленными с Украиной по формуле «60 на 60»

Отмечается, что российские войска отразили контратаки подразделений ВСУ и также уничтожили две боевые машины пехоты и четыре пикапа.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС России уничтожили в Харьковской области свыше 90 польских наемников, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:РоссияУкраинаМинобороны РФ
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