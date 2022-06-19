Мирошник подтвердил сдачу в плен боевоков нацбатальона «Айдар»

В пригороде Северодонецка подтверждается сдача в плен боевиков националистического батальона «Айдар», заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

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«В пригороде Северодонецка, в Метелкино подтверждена сдача в плен айдаровцев, вместе со своими вожаками. Посёлок полностью зачищен», — подчеркнул дипломат.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в Народной милиции ЛНР сообщил, что в ходе операции по взятию села Метелкино под Северодонецком в плен сдался один из командиров украинского националистического батальона «Айдар» (24-й отдельный штурмовой батальон).

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:НационалистыРодион МирошникЛНРУкраинаПленные
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