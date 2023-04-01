Российские военные уничтожили в ДНР три опорных пункта ВСУ
Группировка российских Вооруженных сил «Юг» уничтожила украинскую гаубицу Д-20 и взводный опорный пункт на авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра «Юга» Ивана Бигму.
Отмечается, что российские военные нанесли удар по огневой позиции Д-20 батареей 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б».
«Расчетами батареи гаубиц "Мста-Б" ... уничтожен ... взводный опорный пункт противника с безвозвратными потерями до 10 военнослужащих ВСУ», — указал Бигма.
Кроме того, штурмовые подразделения ВС РФ уничтожили два украинских опорных пункта ВСУ в районе Марьинки, ликвидировано до 15 солдат противника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru