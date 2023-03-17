Российские военные уничтожили украинскую ДРГ, пытавшуюся форсировать Каховское водохранилище

«Артиллерийскими подразделениями Южного военного округа нанесен удар по выявленной средствами разведки диверсионно-разведывательной группе ... предпринимавших попытку форсирования реки Днепр в районе Каховского водохранилища», — цитирует сообщение РИА Новости.

По ДРГ противника ударили из 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Малка», пишет РИА ФАН. В результате артиллеристы уничтожили до тактической группы ВСУ и замаскированные отсеки понтонного моста.

Между тем российские военные уничтожили три опорных пункта украинской армии на марьинском направлении, что позволило подразделениям продвинуться вперед, пишет Ura.ru.

