Российские военные уничтожили украинскую ДРГ, пытавшуюся форсировать Каховское водохранилище

Российские артиллеристы уничтожили на Херсонском направлении украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась переправиться через Каховское водохранилище. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

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«Артиллерийскими подразделениями Южного военного округа нанесен удар по выявленной средствами разведки диверсионно-разведывательной группе ... предпринимавших попытку форсирования реки Днепр в районе Каховского водохранилища», — цитирует сообщение РИА Новости.

По ДРГ противника ударили из 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Малка», пишет РИА ФАН. В результате артиллеристы уничтожили до тактической группы ВСУ и замаскированные отсеки понтонного моста.

Между тем российские военные уничтожили три опорных пункта украинской армии на марьинском направлении, что позволило подразделениям продвинуться вперед, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУРегионыСпецоперацияВооруженные Силы РФ

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