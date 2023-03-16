Рогов заявил об активизации ВСУ на запорожском участке фронта
Украинские военные активизировались на запорожском участке фронта. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Как отметил эксперт в беседе с РИА Новости, российские силы «пока не видят» логики в действиях ВСУ.
«Все попытки разведки боем и вскрытия нашей линии обороны пресекаются со значительными потерями для противника», — подчеркнул Рогов.
Член главсовета администрации предположил, что Киев таким образом бросает солдат «на убой», пишет «Свободная пресса».
Накануне силы РФ отбили атаку украинской армии в Пологовском районе Запорожской области, часть бойцов ВСУ ликвидировали, напоминает телеканал «360».
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