Рогов заявил об активизации ВСУ на запорожском участке фронта

Украинские военные активизировались на запорожском участке фронта. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Рогов: ВСУ ведут разведку боем в Запорожской области

Как отметил эксперт в беседе с РИА Новости, российские силы «пока не видят» логики в действиях ВСУ.

«Все попытки разведки боем и вскрытия нашей линии обороны пресекаются со значительными потерями для противника», — подчеркнул Рогов.

Член главсовета администрации предположил, что Киев таким образом бросает солдат «на убой», пишет «Свободная пресса».

Накануне силы РФ отбили атаку украинской армии в Пологовском районе Запорожской области, часть бойцов ВСУ ликвидировали, напоминает телеканал «360».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВСУРегионыСпецоперация
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