Российские военные уничтожили три украинских склада с ракетно-артиллерийским вооружением

Силами российской ПВО в Харьковской области сбит украинский Су-25, в районе Чугуева уничтожены три вертолета Ми-8.

За прошедшую ночь российская сторона уничтожила 15 беспилотных летательных аппаратов украинских ВСУ, в том числе один «Байрактар ТБ-2», рассказал представитель ведомства.

Также в районе Чернобаевки силами ВС РФ сбиты в воздухе две украинские тактические ракеты «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня.

Российские ракетные войска и артиллерия в течение суток выполнили 1098 огневых задач.

Ранее губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что похороны погибшего члена экипажа Ивана Леонидовича Вахрушева состоялись в Севастополе.

