Российские военные уничтожили три украинских склада с ракетно-артиллерийским вооружением
По данным Минобороны России, вблизи населенного пункта Червонное российские военнослужащие уничтожили три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом на утреннем брифинге сообщил представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков.
Силами российской ПВО в Харьковской области сбит украинский Су-25, в районе Чугуева уничтожены три вертолета Ми-8.
За прошедшую ночь российская сторона уничтожила 15 беспилотных летательных аппаратов украинских ВСУ, в том числе один «Байрактар ТБ-2», рассказал представитель ведомства.
Также в районе Чернобаевки силами ВС РФ сбиты в воздухе две украинские тактические ракеты «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня.
Российские ракетные войска и артиллерия в течение суток выполнили 1098 огневых задач.
Ранее губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что похороны погибшего члена экипажа Ивана Леонидовича Вахрушева состоялись в Севастополе.
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