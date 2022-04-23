Российские военные уничтожили три украинских склада с ракетно-артиллерийским вооружением

По данным Минобороны России, вблизи населенного пункта Червонное российские военнослужащие уничтожили три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом на утреннем брифинге сообщил представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков.

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Силами российской ПВО в Харьковской области сбит украинский Су-25, в районе Чугуева уничтожены три вертолета Ми-8.

За прошедшую ночь российская сторона уничтожила 15 беспилотных летательных аппаратов украинских ВСУ, в том числе один «Байрактар ТБ-2», рассказал представитель ведомства.

Также в районе Чернобаевки силами ВС РФ сбиты в воздухе две украинские тактические ракеты «Точка-У» и три снаряда реактивной системы залпового огня.

Российские ракетные войска и артиллерия в течение суток выполнили 1098 огневых задач.

Ранее губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что похороны погибшего члена экипажа Ивана Леонидовича Вахрушева состоялись в Севастополе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФРоссияУкраина
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