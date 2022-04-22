Губернатор: погибший на крейсере «Москва» мичман похоронен в Севастополе

По словам губернатора, Вахрушев «вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться».

В своем сообщении Развожаев также почеркнул героизм мичмана и назвал его поступок «подвигом».

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что 396 членов экипажа были эвакуированы в Севастополь, 27 человек числятся пропавшими без вести, 1 военнослужащий погиб.