Губернатор: погибший на крейсере «Москва» мичман похоронен в Севастополе

Похороны погибшего члена экипажа Ивана Леонидовича Вахрушева состоялись в Севастополе. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ: на затонувшем крейсере «Москва» есть один погибший

По словам губернатора, Вахрушев «вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться».

В своем сообщении Развожаев также почеркнул героизм мичмана и назвал его поступок «подвигом».

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что 396 членов экипажа были эвакуированы в Севастополь, 27 человек числятся пропавшими без вести, 1 военнослужащий погиб.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Черноморский Флот РФПохороны
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