Российские военные уничтожили диверсантов ВСУ на донецком направлении
Российские военные уничтожили на донецком направлении два бронетранспортера украинской армии. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.
По словам военнослужащего, машины ВСУ перевозили на позиции личный состав противника. Также ВС России уничтожили украинское артиллерийское орудие.
Кроме того, бойцы группировки «Юг» ликвидировали в районе Марьинки диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Противник попытался прорваться к российским позициям.
«В ходе завязавшегося боя основная группа диверсантов в количестве восьми человек была уничтожена на месте. Остатки группы, отступившей в лесополосу, обнаружены и уничтожены осколочными боеприпасами», — цитирует начальника пресс-центра ТАСС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru