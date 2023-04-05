Российские военные уничтожили диверсантов ВСУ на донецком направлении

Российские военные уничтожили на донецком направлении два бронетранспортера украинской армии. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

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По словам военнослужащего, машины ВСУ перевозили на позиции личный состав противника. Также ВС России уничтожили украинское артиллерийское орудие.

Кроме того, бойцы группировки «Юг» ликвидировали в районе Марьинки диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Противник попытался прорваться к российским позициям.

«В ходе завязавшегося боя основная группа диверсантов в количестве восьми человек была уничтожена на месте. Остатки группы, отступившей в лесополосу, обнаружены и уничтожены осколочными боеприпасами», — цитирует начальника пресс-центра ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
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