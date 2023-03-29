Российские военные уничтожили четыре ДРГ противника на купянском направлении
Военные группировки войск «Запад» уничтожили на купянском направлении четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
«Военнослужащие ... вскрыли и уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы ... из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны», — цитирует Зыбинского ТАСС.
Кроме того, силы группировки «Запад» сорвали три переброски резервов противника в районе Гряниковки и Масютовки, а также уничтожили минометный расчет под Масютовкой и склад боеприпасов близ Берестового, пишет RT.
Также Зыбинский сообщил, что артиллеристы уничтожили гаубицу Сrab производства Польши и самоходную артиллерийскую установку 2С3 «Акация» в районе Берестового и урочища Волчье.
Ранее силы РФ уничтожили пункт управления дронами противника в Херсонской области, напоминает «Свободная пресса».
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