Российские военные уничтожили радиолокатор наведения украинского С-300
Минобороны РФ заявило, что в Херсонской области в районе населённого пункта Давыдов Брод российскими военными был уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
В пресс-службе оборонного ведомства также рассказали, что российские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 96 артиллерийским подразделениям ВСУ, находившихся на огневых позициях
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 414 украинских зенитных ракетных комплексов, 1074 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4449 орудий полевой артиллерии и миномётов», - заключили в Минобороны.
Ранее в российском военном ведомстве заявили, что в зоне специальной военной операции на Украине средствами ПВО был впервые перехвачен управляемый реактивный снаряд GLSDB, сообщает RT.
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