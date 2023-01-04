Российские военные уничтожили более 180 солдат ВСУ на Южнодонецком направлении

Российская артиллерия нанесла удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Владимировка, Пречистовка, Новоукраинка Донецкой народной республики, а также Червоное Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны РФ показало уничтожение позиций ВСУ высокоточными боеприпасами

В сообщении говорится, что в результате на Южнодонецком направлении были уничтожены более 180 украинских военнослужащих.

«В результате ударов... за сутки уничтожено свыше 180 украинских военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины и 10 автомобилей», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные ответным огнём уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS, которая обстреляла Макеевку, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУВооруженные Силы РФСпецоперацияРоссия
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