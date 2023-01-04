Минобороны РФ показало уничтожение позиций ВСУ высокоточными боеприпасами
Российские военные уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ, применив высокоточные боеприпасы нового поколения. Кадры работы армии РФ опубликовало Минобороны.
«На видео одним высокоточным боеприпасом нового поколения точным попаданием гарантировано уничтожен опорный пункт ВСУ, также точным попаданием уничтожена бронетехника ВСУ», — отметили в военном ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что высокоточные боеприпасы имеют высокую эффективность и «ювелирную точность». Какие именно снаряды использовались, не уточняется.
Ранее военное ведомство сообщило об уничтожении высокоточным оружием 70 иностранных наемников в Донецкой народной республике и Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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