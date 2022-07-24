Российские военные уничтожили 70 процентов личного состава 10-й бригады Украины
Воинские части России уничтожили 70% личного состава двух батальонов 10-й бригады войск Украины на территории ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ 24 июля.
«В результате огневого поражения позиций 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 70 процентов личного состава», - пояснили в ведомстве.
Ранее ВМФ России уничтожил в порту Одессы военный корабль Украины и склад американских ракет Harpoon.
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