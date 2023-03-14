Российские военные уничтожили 170 солдат ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

Авиация и артиллерия «Западной» группировки войск поразили украинские подразделения в районах населённых пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

СМИ сообщили о потерях ВСУ в десятки тысяч человек

В сообщении говорится, что за сутки потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении составили до 75-ти военнослужащих. Также были уничтожены БМП, три автомобиля, четыре САУ «Гвоздика» и одна противотанковая пушка МТ-12.

В ведомстве добавили, что в районах населённых пунктов Ямполовка ДНР и Невское ЛНР поражение живой силе и технике ВСУ нанесли подразделения группировки войск «Центр».

«За сутки на Краснолиманском направлении уничтожено свыше 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, САУ «Акация», гаубица Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США», - указали в российском оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что «Южная» группировка войск, при поддержке авиации и артиллерии, за сутки уничтожила на Донецком направлении до 190 украинских военнослужащих, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны РФ
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