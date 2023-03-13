СМИ сообщили о потерях ВСУ в десятки тысяч человек

Украина понесла потери в десятки тысяч человек в ходе конфликта с Россией. Об этом пишет испанская газета Pais.

СМИ: ВСУ несут потери по всей линии фронта

При этом, по данным издания, вице-премьер Украины Ирина Верещук отрицает нехватку военнослужащих.

«Она отрицает, что Украине не хватает солдат, несмотря на то, что страна уже больше года ведет боевые действия», — указывает испанская газета.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев не считается с огромными потерями в войсках: только за февраль украинская армия потеряла более 11 тысяч человек, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеУкраинаВСУ
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