При этом, по данным издания, вице-премьер Украины Ирина Верещук отрицает нехватку военнослужащих.

«Она отрицает, что Украине не хватает солдат, несмотря на то, что страна уже больше года ведет боевые действия», — указывает испанская газета.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев не считается с огромными потерями в войсках: только за февраль украинская армия потеряла более 11 тысяч человек, напоминает «Свободная пресса».

