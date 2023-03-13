ВС России уничтожили 190 украинских военных на Донецком направлении

«Южная» группировка войск, при поддержке авиации и артиллерии, за сутки уничтожила на Донецком направлении до 190 украинских военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Минобороны РФ заявили об ударах по 75 артподразделениям ВСУ

В сообщении говорится, что также были уничтожены три танка и две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и гаубица «Мста-Б».

Ранее Вооружённые силы РФ поразили живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении, были ликвидированы до 100 украинских военных, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФВооруженные Силы РФВСУ
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