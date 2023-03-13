ВС России уничтожили 190 украинских военных на Донецком направлении

В сообщении говорится, что также были уничтожены три танка и две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и гаубица «Мста-Б».

Ранее Вооружённые силы РФ поразили живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении, были ликвидированы до 100 украинских военных, сообщает RT.