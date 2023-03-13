ВС России уничтожили 190 украинских военных на Донецком направлении
13 марта 202315:05
«Южная» группировка войск, при поддержке авиации и артиллерии, за сутки уничтожила на Донецком направлении до 190 украинских военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что также были уничтожены три танка и две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и гаубица «Мста-Б».
Ранее Вооружённые силы РФ поразили живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении, были ликвидированы до 100 украинских военных, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru