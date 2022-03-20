Российские военные рассказали о новых результатах применения комплексов «Кинжал» на Украине

Также «Кинжалами» из воздушного пространства над Крымом нанесен удар по базе ГСМ для поставок топлива украинской бронетехники.

По данным Минобороны, крылатыми ракетами «Калибр», пущенными из акватории Черного моря, уничтожены цеха по ремонту поврежденной украинской бронетанковой техники.

Накануне впервые Минобороны РФ сообщило о применении ракетного комплекса «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине. В населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск.

