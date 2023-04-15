Британский наемник назвал российских артиллеристов чертовски хорошими бойцами

По его словам, украинские отряды регулярно подвергаются непрерывному обстрелу российской артиллерии около Днепра. Это связано с постоянной разведкой российских беспилотников.

Он отметил, что на Украине гораздо сложнее воевать, чем в Ираке. Военный рассказал, что каждая вылазка бойцов требует постоянно быть на чеку.



Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные часто говорят, что хотели бы добраться до президента Владимира Зеленского «раньше русских» - и повесить его за коррупцию и «предательство армии», передает «Радиоточка НСН».

