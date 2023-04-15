Британский наемник назвал российских артиллеристов чертовски хорошими бойцами

Бывший солдат Великобритании и ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман, состоящий сейчас в иностранном легионе Украины назвал российских артиллеристов чертовски хорошими бойцами. Об этом он заявил в интервью для The Spectator.

Экс-советник Пентагона усомнился в шансах Украины захватить Крым

По его словам, украинские отряды регулярно подвергаются непрерывному обстрелу российской артиллерии около Днепра. Это связано с постоянной разведкой российских беспилотников.

Он отметил, что на Украине гораздо сложнее воевать, чем в Ираке. Военный рассказал, что каждая вылазка бойцов требует постоянно быть на чеку.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные часто говорят, что хотели бы добраться до президента Владимира Зеленского «раньше русских» - и повесить его за коррупцию и «предательство армии», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Российская АрмияУкраинаСпецоперация

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