Британский наемник назвал российских артиллеристов чертовски хорошими бойцами
Бывший солдат Великобритании и ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман, состоящий сейчас в иностранном легионе Украины назвал российских артиллеристов чертовски хорошими бойцами. Об этом он заявил в интервью для The Spectator.
По его словам, украинские отряды регулярно подвергаются непрерывному обстрелу российской артиллерии около Днепра. Это связано с постоянной разведкой российских беспилотников.
Он отметил, что на Украине гораздо сложнее воевать, чем в Ираке. Военный рассказал, что каждая вылазка бойцов требует постоянно быть на чеку.
Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные часто говорят, что хотели бы добраться до президента Владимира Зеленского «раньше русских» - и повесить его за коррупцию и «предательство армии», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 445 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+8 731 / сут.
- Британский наемник назвал российских артиллеристов чертовски хорошими бойцами
- Исследование: у 72% россиян не нашли иммунитета к кори
- Защищавший авиабазу Мероэ батальон ВС Египта сдался СБР Судана
- Стела погибшим бойцам ЧВК «Вагнер» появилась в Самарской области
- Силуанов освобожден от обязанностей полпреда России в совете Евразийского банка развития
- СМИ: в аэропорту Хартума уничтожили самолет ООН
- Пригожин прокомментировал развивающийся жёлто-синий флаг около Таврического дворца в Петербурге
- «Глубинное государство» против «честного боя»? Пригожин спрогнозировал ход СВО
- СМИ: ВСУ бросают тела погибших солдат в Артемовске
- Непомнящий выиграл пятую партию матча за шахматную корону
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru