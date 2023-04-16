ЧВК «Вагнер» показала отправку военнопленных перед Пасхой
Бойцы частной военной компании «Вагнер» показали отправку украинских военнопленных накануне Пасхи на родину. Соответствующее распоряжение дал основатель ЧВК Евгений Пригожин. Видео опубликовала пресс-служба в Telegram-канале утром 16 апреля, в воскресенье.
Российский бизнесмен накануне распорядился отправить пленных на украинскую территорию до обеда.
«Всех подготовьте, накормите-напоите. Раненых проверьте, чтобы врачи осмотрели», - поставил задачу Пригожин.
Боец ЧВК «Вагнер» командовал посадкой военнопленных в крытые грузовики.
«Товарищи военнопленные! Сегодня я получил задачу от своего руководства передать вас украинской стороне до наступления Пасхи, чтобы вы попали к своим семьям - жёнам, матерям и детям. Надеюсь, вы к нам больше не попадете», - сказал он и скомандовал «По машинам!».
В автомобили с военнопленными также погрузили упаковки с водой.
Украинской стороне вагнеровцы вернули довольно большую группу пленных - в несколько десятков человек. В их числе можно было видеть двоих раненых или пострадавших - военнопленные одного несли на носилках, другому помогали передвигаться два человека.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможных преступлениях в отношении российских военнослужащих, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru