ЧВК «Вагнер» показала отправку военнопленных перед Пасхой

Российский бизнесмен накануне распорядился отправить пленных на украинскую территорию до обеда.

«Всех подготовьте, накормите-напоите. Раненых проверьте, чтобы врачи осмотрели», - поставил задачу Пригожин.

Боец ЧВК «Вагнер» командовал посадкой военнопленных в крытые грузовики.

«Товарищи военнопленные! Сегодня я получил задачу от своего руководства передать вас украинской стороне до наступления Пасхи, чтобы вы попали к своим семьям - жёнам, матерям и детям. Надеюсь, вы к нам больше не попадете», - сказал он и скомандовал «По машинам!».

В автомобили с военнопленными также погрузили упаковки с водой.

Украинской стороне вагнеровцы вернули довольно большую группу пленных - в несколько десятков человек. В их числе можно было видеть двоих раненых или пострадавших - военнопленные одного несли на носилках, другому помогали передвигаться два человека.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможных преступлениях в отношении российских военнослужащих, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.