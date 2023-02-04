Минобороны рассказало об ударах РСЗО «Торнадо-С» по ВСУ управляемыми снарядами

Российские военные в ходе специальной военной операции наносят удары по противнику управляемыми снарядами с высокой точностью с помощью новейших реактивных систем залпового огня «Торнадо-С». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ рассказало об ударах по ВСУ на нескольких направлениях

Военное ведомство опубликовало кадры работы расчетов РСЗО Западного военного округа в своем Telegram-канале.

«По данным разведки, подразделения ВСУ сосредоточили военную технику, вооружение и боеприпасы для снабжения группировки своих сил. Данные разведчиков были подтверждены техническими средствами разведки, после чего подразделения РСЗО "Торнадо-С" нанесли удар по военным объектам ВСУ», — подчеркнули в Минобороны.

Комплексы работают с высочайшей точностью, все поставленные цели гарантированно уничтожаются.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Морозов
ТЕГИ:ВооружениеСпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны РФ
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