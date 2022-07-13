Российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу в Харьковской области
Российские военные ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным военного ведомства, в районе населенного пункта Дементиевка действовала ДРГ 242-го батальона 241-ой бригады территориальной обороны, переброшенная из Киева.
«Пять боевиков уничтожены на месте, еще 10 украинских военнослужащих захвачены в плен», — подчеркнул Конашенков.
Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по территории судостроительного завода в Николаеве, уничтожив более 350 украинских силовиков и 20 единиц военной техники, пишет «Свободная пресса».
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