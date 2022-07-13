Российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу в Харьковской области

Российские военные ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские военные «Искандерами» уничтожили установки комплекса Harpoon под Одессой

По данным военного ведомства, в районе населенного пункта Дементиевка действовала ДРГ 242-го батальона 241-ой бригады территориальной обороны, переброшенная из Киева.

«Пять боевиков уничтожены на месте, еще 10 украинских военнослужащих захвачены в плен», — подчеркнул Конашенков.

Кроме того, Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по территории судостроительного завода в Николаеве, уничтожив более 350 украинских силовиков и 20 единиц военной техники, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВооруженные Силы РФМинобороны РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры