Марочко сообщил о панике среди офицеров ВСУ из-за отсутствия приказа покинуть Артемовск
Панические настроения наблюдаются среди дислоцирующегося в районе Артемовска старшего офицерского состава украинской армии из-за отсутствия распоряжения эвакуироваться из города. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
Как отметил офицер, положение войск Украины в районе Артемовска с каждым днем ухудшается на фоне успехов армии России, пишет «Свободная пресса».
«На данный момент есть все основания для подготовки эвакуации пункта управления войсками из населенного пункта в более безопасное место. Сейчас вышестоящее командование даже не рассматривает предложения по передислокации, что в свою очередь вызывает панические настроения среди старшего офицерского состава», — отметил Марочко в беседе с ТАСС.
Ранее офицер НМ ЛНР сообщил, что в связи с успехами российских войск украинское командование приняло решение о переброске элитных резервов под Купянск и Красный Лиман, напоминает РИА ФАН.
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