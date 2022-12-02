Марочко сообщил о панике среди офицеров ВСУ из-за отсутствия приказа покинуть Артемовск

Как отметил офицер, положение войск Украины в районе Артемовска с каждым днем ухудшается на фоне успехов армии России, пишет «Свободная пресса».

«На данный момент есть все основания для подготовки эвакуации пункта управления войсками из населенного пункта в более безопасное место. Сейчас вышестоящее командование даже не рассматривает предложения по передислокации, что в свою очередь вызывает панические настроения среди старшего офицерского состава», — отметил Марочко в беседе с ТАСС.

Ранее офицер НМ ЛНР сообщил, что в связи с успехами российских войск украинское командование приняло решение о переброске элитных резервов под Купянск и Красный Лиман, напоминает РИА ФАН.

