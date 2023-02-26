Российские ВКС атаковали украинские позиции в Авдеевке

Два штурмовика Воздушно-космических сил России Су-25 нанесли удар фугасными бомбами ФАБ-500 по позицием Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военных РФ.

Минобороны: российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-25

«На видео можно заметить террикон, а на терриконе и вокруг него, сплошной укрепрайон. Он создавался там на протяжении последних девяти лет. Периодически на высоте идут ротации противника, подтягиваются его резервы», — пояснил офицер с позывным Саймон.

Он рассказал, что российская сторона постоянно атакует эту позицию, стратегически важную для взятия Авдеевки. Ее необходимо занять, чтобы штурмовые отряды ВС РФ смогли продвигаться дальше.

Видеофиксация авиаудара выполнена российским оптико-электронным разведывательным комплексом «Ирония».

Уточняется, что Су-25 нанесли удар по высоте в Авдеевке около 10:45 утра 26 февраля.

Ранее президент республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, Белоруссия готова наладить у себя производство штурмовиков Су-25.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ВКС РФУкраинаРоссияСу-25
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры