Российские ВКС атаковали украинские позиции в Авдеевке

«На видео можно заметить террикон, а на терриконе и вокруг него, сплошной укрепрайон. Он создавался там на протяжении последних девяти лет. Периодически на высоте идут ротации противника, подтягиваются его резервы», — пояснил офицер с позывным Саймон.

Он рассказал, что российская сторона постоянно атакует эту позицию, стратегически важную для взятия Авдеевки. Ее необходимо занять, чтобы штурмовые отряды ВС РФ смогли продвигаться дальше.

Видеофиксация авиаудара выполнена российским оптико-электронным разведывательным комплексом «Ирония».

Уточняется, что Су-25 нанесли удар по высоте в Авдеевке около 10:45 утра 26 февраля.

Ранее президент республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, Белоруссия готова наладить у себя производство штурмовиков Су-25.



