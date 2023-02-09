Минобороны: российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-25

Число занимающихся спортом москвичей выросло в 2,6 раза с 2010 года В Москве задержаны 10 человек за обман пенсионеров с заменой сантехники Прием заявок на гранты для создания агроферм начался в Москве Проект для поддержки авторов в сферах видеоигр, издательского дела и кино запущен в столице Более 5 тысяч блинов испекут на ВДНХ на Масленицу