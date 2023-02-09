Минобороны: российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-25
Украинский истребитель МиГ-29 был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Новопавловка Донецкой народной республики, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что в районе города Херсон российскими средствами противовоздушной обороны был сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 384 украинских самолёта и 206 вертолётов», - уточнили в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что истребительная авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в районе Владимировки в Донецкой народной республике, сообщает RT.
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