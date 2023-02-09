Минобороны: российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-25

Украинский истребитель МиГ-29 был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Новопавловка Донецкой народной республики, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Пригожин произвел боевой вылет в качестве штурмана Су-24 «Вагнера»

В сообщении говорится, что в районе города Херсон российскими средствами противовоздушной обороны был сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 384 украинских самолёта и 206 вертолётов», - уточнили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что истребительная авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в районе Владимировки в Донецкой народной республике, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Ministry of Defense of Ukraine
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФВСУСу-25Миг-29
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры