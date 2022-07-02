Российские спецслужбы предотвратили теракт в Херсоне
Сотрудники спецслужб России предотвратили теракт в Херсоне, сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МВД Херсонской области.
«Сотрудники спецслужб РФ накануне предотвратили крупный теракт в Херсоне» -цитирует сообщение Газета.ru.
Российским специалистам удалось обнаружить конденсаторную подрывную машинку.
В ГУ МВД сообщили о сорванных таким образом планах украинских военных совершить серию взрывов. В подготовке операции также принимал участие бывший староста села Старая Збурьевка Виктор Маруняк, которому помогли скрыться украинские спецслужбы.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ сообщило, что британских специалистов по диверсиям, партизанской войне и переворотам из состава Особой воздушной службы Великобритании (SAS) отправили под Львов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 285 / сут.
Умерли
381 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 488 / сут.
- Ядерный Калининград. Козырный ответ России на ограничение транзита товаров
- Кадыров: Лисичанск полностью окружен союзными войсками
- Российские спецслужбы предотвратили теракт в Херсоне
- Дипломаты Израиля в ФРГ упрекнули украинского посла в оскорблении памяти жертв бандеровцев
- Минобороны РФ: ВСУ понесли значительные потери в ходе спецоперации
- Разломанный рынок. Антироссийские санкции на нефть приведут к «пирровой победе» Запада
- Минобороны РФ показало кадры работы штурмовиков Су-25 на Украине
- В Хакасии обнаружили пропавший частный вертолет Robinson
- Умер советский тренер по фигурному катанию Леонович
- В России госпитализировали 1 112 человека с коронавирусом за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru