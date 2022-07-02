Российские спецслужбы предотвратили теракт в Херсоне

Сотрудники спецслужб России предотвратили теракт в Херсоне, сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МВД Херсонской области.

Вертолеты Росгвардии ликвидировали группу украинских диверсантов

«Сотрудники спецслужб РФ накануне предотвратили крупный теракт в Херсоне» -цитирует сообщение Газета.ru.

Российским специалистам удалось обнаружить конденсаторную подрывную машинку.

В ГУ МВД сообщили о сорванных таким образом планах украинских военных совершить серию взрывов. В подготовке операции также принимал участие бывший староста села Старая Збурьевка Виктор Маруняк, которому помогли скрыться украинские спецслужбы.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ сообщило, что британских специалистов по диверсиям, партизанской войне и переворотам из состава Особой воздушной службы Великобритании (SAS) отправили под Львов.

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ФОТО: РИА Новости
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