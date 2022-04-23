СМИ: На Украину направили британских специалистов по диверсиям

Британских специалистов по диверсиям, партизанской войне и переворотам из состава Особой воздушной службы Великобритании (SAS) отправили под Львов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

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Собеседник агентства, ссылаясь на данные от информатора в Вооруженных силах Украины (ВСУ), рассказал о направлении из британского Херефорда около 20 человек, распределенных в две группы, на территорию 16-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ в Броды. Специалисты должны организовывать диверсии в подконтрольных РФ районах Украины.

«С большой долей вероятности, данные специалисты прибыли с целью повысить квалификацию и эффективность работы спецслужб Украины при координации деятельностью диверсионных групп на территориях Украины, которые контролируют российские войска территории», — указал источник.

Собеседник РИА Новости отметил, что SAS известны как специалисты по организации госпереворотов, терактов, протестов, заказных убийств политиков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛьвовВеликобританияУкраина
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