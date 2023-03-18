В ДНР заявили, что российские силы контролируют до 70% территории Артемовска

Российские военные взяли под контроль около 70% территории Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Пушилин заявил о продвижении к полному контролю над Артемовском

«Наши силы сейчас контролируют порядка 60 процентов, может, даже уже более — до 70 процентов самого города», — отметил Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее советник врио главы ДНР сообщил о пресечении попытки входа ВСУ в Артемовск. Украинские подразделения рассчитывали пойти в контрнаступление на город из Часова Яра. Однако все попытки противника пробиться к Артемовску были купированы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДНР

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