В ДНР заявили, что российские силы контролируют до 70% территории Артемовска

«Наши силы сейчас контролируют порядка 60 процентов, может, даже уже более — до 70 процентов самого города», — отметил Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее советник врио главы ДНР сообщил о пресечении попытки входа ВСУ в Артемовск. Украинские подразделения рассчитывали пойти в контрнаступление на город из Часова Яра. Однако все попытки противника пробиться к Артемовску были купированы.

