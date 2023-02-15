Российские силы уничтожили на Донецком направлении до 190 бойцов ВСУ

В сообщении говорится, что артиллерийскую поддержку оказала «Южная» группировка войск.

В военном ведомстве добавили, что кроме живой силы были уничтожены «две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и артиллерийская система М777 производства США».

Ранее в Минобороны заявили, что в районе Авдеевки в Донецкой народной республике российские силы уничтожили ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ, сообщает НСН.

