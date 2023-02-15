Российские силы уничтожили на Донецком направлении до 190 бойцов ВСУ

Вооружённые силы РФ в ходе продолжения наступательных действий на Донецком направлении за сутки уничтожили до 190 украинских военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны России.

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В сообщении говорится, что артиллерийскую поддержку оказала «Южная» группировка войск.

В военном ведомстве добавили, что кроме живой силы были уничтожены «две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и артиллерийская система М777 производства США».

Ранее в Минобороны заявили, что в районе Авдеевки в Донецкой народной республике российские силы уничтожили ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияМинобороны РФВооруженные Силы РФ
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