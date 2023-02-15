Российские силы уничтожили на Донецком направлении до 190 бойцов ВСУ
Вооружённые силы РФ в ходе продолжения наступательных действий на Донецком направлении за сутки уничтожили до 190 украинских военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В сообщении говорится, что артиллерийскую поддержку оказала «Южная» группировка войск.
В военном ведомстве добавили, что кроме живой силы были уничтожены «две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и артиллерийская система М777 производства США».
Ранее в Минобороны заявили, что в районе Авдеевки в Донецкой народной республике российские силы уничтожили ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+13 436 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+12 071 / сут.
- Пригожин продемонстрировал обломки сбитого Су-24 ЧВК «Вагнер»
- Лавров объяснил, почему Россия вышла из ряда конвенций Совета Европы
- Экс-президент IIHF Рене Фазель стал гражданином России
- Пригожин показал живым ранее «убитого кувалдой» бойца ЧВК «Вагнер»
- В РПЦ опровергли платное освящение гуманитарной помощи для зоны СВО
- Генсек ООН предрек «библейский исход народов» из-за повышения уровня моря
- Самым молодым в мире пациентом с болезнью Альцгеймера признан 19-летний китаец
- Lufthansa объяснила причину задержек своих рейсов
- Канал поставок за рубеж научных разработок пресечен в Крыму
- Министр финансов Швеции: ЕС не знает, как санкции влияют на Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru