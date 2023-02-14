Российские войска уничтожили на Донецком направлении 60 военных ВСУ и ангар
Более 60 украинских военнослужащих были уничтожены на Донецком направлении в ходе наступательных действий «Южной» группировки войск, а также ударов авиации и артиллерии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится что кроме того были уничтожены четыре автомобиля, четыре гаубицы «Мста-Б» и установка РСЗО «Град».
«В районе Авдеевки в Донецкой народной республики уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ», - добавили в оборонном ведомстве.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в районе Артёмовска (Бахмут) в ДНР фиксируются случаи панического бегства подразделений ВСУ, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+9 826 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+10 420 / сут.
- Воздушное пространство Молдавии открыли
- Алиев обсудил с российским МИД мирный договор между Азербайджаном и Арменией
- Жителям Байконура предложили 260 тысяч рублей за участие в СВО
- «Связной» подаст на банкротство
- Автобусы и автомобили пустят по левой стороне Крымского моста к концу февраля
- В КНР обвинили Вашингтон в злоупотреблении мерами экспортного контроля
- В Турции спасли человека спустя 203 часа после землетрясения
- Ростовчанин получил 4 года колонии за поджог военкомата
- Украинские библиотеки за год списали 20 миллионов книг на русском языке
- NRK: Норвежские власти передадут Украине восемь танков Leopard
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru