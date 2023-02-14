Российские войска уничтожили на Донецком направлении 60 военных ВСУ и ангар

Более 60 украинских военнослужащих были уничтожены на Донецком направлении в ходе наступательных действий «Южной» группировки войск, а также ударов авиации и артиллерии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится что кроме того были уничтожены четыре автомобиля, четыре гаубицы «Мста-Б» и установка РСЗО «Град».

«В районе Авдеевки в Донецкой народной республики уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ», - добавили в оборонном ведомстве.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в районе Артёмовска (Бахмут) в ДНР фиксируются случаи панического бегства подразделений ВСУ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияВСУМинобороны РФ
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